París 2024: Argentina se clasifica a Cuartos de Final de Rugby 7

El jugador argentino Marcos Moneta minimizó la recepción hostil del público en el Estadio de Francia, al decir: "Eso no me importa, lo disfruto. "No sé si (la hostilidad hacia nosotros) se debió al Mundial (de fútbol de Catar-2022, en el que Argentina venció a Francia en la final) o si simplemente no les agradamos".

"No me importa", añadió.

Duelo crucial para Argentina en París 2024

El jueves, en la tercera fecha de la ronda inicial, Los Pumas se jugarán el primer lugar contra Australia, que también vencieron a kenianos y samoanos y también se aseguraron su lugar en la próxima instancia.

El otro representante sudamericano, Uruguay, perdió sus dos partidos en un duro Grupo C y deberán vencer a Estados Unidos para poder aspirar a clasificarse para cuartos como uno de los mejores terceros.

Los Teros debutaron contra el dos veces campeón olímpico y favorito al oro en París-2024, Fiyi, por 40-12 y posteriomente le plantearon dura batalla al local Francia, con el que finalmente cayeron por 19-12.

Francia, liderada por Antoine Dupont, el mejor jugador del mundo, traído especialmente desde el rugby XV para este torneo, había debutado en el Grupo C con un empate 12-12 con Estados Unidos.

Los otros dos clasificados para cuartos son Nueva Zelanda e Irlanda, que ganaron sus dos partidos en el Grupo B y se enfrentarán el jueves por el primer lugar de la llave.

FUENTE: AFP