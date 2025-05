Béisbol Mayor 2025: Audes de León, el líder de los campeones de Bocas del Toro

Audes de León y sus palabras tras el título del Béisbol Mayor 2025

"Trabajé en Herrera los últimos 3 años, no se me dio la oportunidad de estar nuevamente y me dieron la oportunidad acá, me estaban llamando desde el año pasado para que estuviera presente, me siento un bocatoreño más en estos omentos y voy a seguir trabajando con Bocas el próximo año", añadió De León.

"Teníamos la decisión con Machuca, estaba un poco resentido, nos habló el mismo, tomamos la decisión con Ever Moya, caminó episodios, se complicó en el quinto episodio y sacamos la situación cuando salimos de Moya", finalizó el herrerano al servicio de Bocas del Toro.

El cuarto título que consigue Bocas del Toro, sumando la del 2025 a los honores conseguidos en 1961, 2012 y 2014.