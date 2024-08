Entrenador Kenny Ellis habla del potencial Gervonta Davis vs Shakur Stevenson

El Gervonta Davis vs Shakur Stevenson no es un 50-50, según Ellis

“No pueden estar 50-50 si Tank puede golpear y Shakur no puede hacerlo. Ambos pueden boxear. Ambos tienen un gran coeficiente intelectual. Digamos que Tank está atrás y tiene que salir de problemas, y el martillo de ese cabrón lo va a sacar de problemas. Ahora digamos que Shakur está atrás y tiene que salir de problemas. ¿Cómo va a salir de problemas? No tiene martillo. Entonces no están 50-50. No pueden estar 50-50”, mencionó el segundo entrenador del pegador de Baltimore.

“Tank es más rápido que Shakur. Por eso, todo lo que dicen de que Shakur es rápido, Tank es más rápido. Tank es más rápido. Es más grande. Es más fuerte. Es más inteligente. No tiene nada que ver con Tank. Si se prolonga hasta los 12 rounds, me voy del boxeo. No veo por qué tanto revuelo. Todos los que pelearon con Shakur, y me refiero a todos, para que sea tan elitista, lo tocaron. Simplemente no tenían lo que se necesita para sacarlo de allí. No quiero faltarle el respeto a Shakur. Solo estoy hablando de hechos”, añadió.

"Tank" actualmente es el campeón de peso ligero de la AMB y viene de superar en un impresionante KO a Frank Martin, mientras que Stevenson mantiene en su poder el cetro dorado 135 libras del CMB, en lo que podría ser un atractivo pleito con dos cinturones en juego.