Panamá Sub-17 retoma entrenamientos con miras al mundial de Qatar 2025

La Selección de Panamá Sub-17 Masculina retomó los entrenamientos hoy en horas de la mañana con miras a su participación en la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Qatar 2025.
En la Copa Mundial de la FIFA, Panamá se medirá en fase de grupos ante Irlanda (5 de noviembre), Paraguay (8 de noviembre) y Uzbekistán (11 de noviembre).
Jugadores de Panamá sub-17 llamados a entrenar
- MIGUEL PONCE - ACADEMIA COSTA DEL ESTE
- NICHOLAS TURNER BALLADARES - ACADEMIA COSTA DEL ESTE
- JORDAN JOEL ROBLES DOMÍNGUEZ - ALIANZA FC
- JAVIER ENRIQUE ORTIZ GARDÍN - CD ÁRABE UNIDO
- GERSON GORDÓN - BOCAS FC
- ABRAHAM LUIS ALTAMIRANO ECHEVERRÍA - CA INDEPENDIENTE
- RENSO DANIEL REYES - CA INDEPENDIENTE
- ANDRÉS GONZÁLEZ - LA FAMILIA FC
- DAVID ANTONIO BONILLA SÁNCHEZ - PANAMA CITY FC
- IAN LUCA CENTELLA SÁNCHEZ - PANAMA CITY FC
- ADAMIR YARDIÁN APARICIO - CD PLAZA AMADOR
- ABRAHAM ANTONIO SALINAS ASHBY - CD PLAZA AMADOR
- ANTHONY SAID RAMOS SANJUR - CD PLAZA AMADOR
- EDGARDO AMETH TOVARES TORRES - CD PLAZA AMADOR
- SEBASTIÁN MANUEL SOTELO PALAU - CD PLAZA AMADOR
- JOSEPH PACHECO - CD PLAZA AMADOR
- CRISTIAN IBARRA - CD PLAZA AMADOR
- JASSIT JAVIT GUTIÉRREZ CHERIGO - SPORTING SM
- JOSIMAR PALACIOS HERRERA - SPORTING SM
- MOISÉS ELIECER RICHARDS CEDEÑO - SPORTING SM
- PABLO ERNESTO ARANDA TEJADA - SPORTING SM
- STEPHEN GERARD DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ - SPORTING SM
- ISAAC DELGADO - SPORTING SM
- MIKEL GHALIB PRADO SÁNCHEZ - TAURO FC
- ADRIÁN JOEL OLIVARDIA DE ORTA - TAURO FC
- OLIVER GABRIEL PINZÓN ÁVILA - CD UNIVERSITARIO
PRÓXIMOS ENTRENAMIENTOS
Martes 1 julio – Cos Sports Plaza – 8 a.m.
Miércoles 2 julio – Cai Sportscenter – 7 a.m.
FUENTE: FEPAFUT