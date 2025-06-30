Selección de Panamá Marea Roja -  30 de junio de 2025 - 08:53

Panamá Sub-17 retoma entrenamientos con miras al mundial de Qatar 2025

La selección de Panamá sub-17 retomó los entrenamientos esta mañana de cara al mundial de Qatar 2025.

Panamá Sub-17 retoma entrenamientos con miras al mundial Qatar 2025.

Panamá Sub-17 retoma entrenamientos con miras al mundial Qatar 2025.

FOTO: FPF

La Selección de Panamá Sub-17 Masculina retomó los entrenamientos hoy en horas de la mañana con miras a su participación en la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Qatar 2025.

Los dirigidos por el DT Leonardo Pipino practicarán desde hoy lunes 30 de junio al miércoles 2 de julio en las instalaciones del CAI Sportcenter, en donde se realizarán trabajos técnicos y tácticos en cancha y también de gimnasio.

En la Copa Mundial de la FIFA, Panamá se medirá en fase de grupos ante Irlanda (5 de noviembre), Paraguay (8 de noviembre) y Uzbekistán (11 de noviembre).

Jugadores de Panamá sub-17 llamados a entrenar

  • MIGUEL PONCE - ACADEMIA COSTA DEL ESTE
  • NICHOLAS TURNER BALLADARES - ACADEMIA COSTA DEL ESTE
  • JORDAN JOEL ROBLES DOMÍNGUEZ - ALIANZA FC
  • JAVIER ENRIQUE ORTIZ GARDÍN - CD ÁRABE UNIDO
  • GERSON GORDÓN - BOCAS FC
  • ABRAHAM LUIS ALTAMIRANO ECHEVERRÍA - CA INDEPENDIENTE
  • RENSO DANIEL REYES - CA INDEPENDIENTE
  • ANDRÉS GONZÁLEZ - LA FAMILIA FC
  • DAVID ANTONIO BONILLA SÁNCHEZ - PANAMA CITY FC
  • IAN LUCA CENTELLA SÁNCHEZ - PANAMA CITY FC
  • ADAMIR YARDIÁN APARICIO - CD PLAZA AMADOR
  • ABRAHAM ANTONIO SALINAS ASHBY - CD PLAZA AMADOR
  • ANTHONY SAID RAMOS SANJUR - CD PLAZA AMADOR
  • EDGARDO AMETH TOVARES TORRES - CD PLAZA AMADOR
  • SEBASTIÁN MANUEL SOTELO PALAU - CD PLAZA AMADOR
  • JOSEPH PACHECO - CD PLAZA AMADOR
  • CRISTIAN IBARRA - CD PLAZA AMADOR
  • JASSIT JAVIT GUTIÉRREZ CHERIGO - SPORTING SM
  • JOSIMAR PALACIOS HERRERA - SPORTING SM
  • MOISÉS ELIECER RICHARDS CEDEÑO - SPORTING SM
  • PABLO ERNESTO ARANDA TEJADA - SPORTING SM
  • STEPHEN GERARD DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ - SPORTING SM
  • ISAAC DELGADO - SPORTING SM
  • MIKEL GHALIB PRADO SÁNCHEZ - TAURO FC
  • ADRIÁN JOEL OLIVARDIA DE ORTA - TAURO FC
  • OLIVER GABRIEL PINZÓN ÁVILA - CD UNIVERSITARIO

PRÓXIMOS ENTRENAMIENTOS

Martes 1 julio – Cos Sports Plaza – 8 a.m.

Miércoles 2 julio – Cai Sportscenter – 7 a.m.

FUENTE: FEPAFUT

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