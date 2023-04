Joselyne Edwards habla sobre la pelea ante Lucie Pudilová

"La verdad estoy concentrada en mi pelea, en mi trabajo, no me distrae nada, me siento bien y cómoda. Mi última pelea no estaba nada nerviosa, estaba enojada porque quería hacer mi pelea rápido, pero la gente no conoce el proceso".

La Pantera habló sobre su rival de este sábado, añadiendo que es muy fuerte, es una guerrera.

"Ella es una guerrera, a ella le estás pegando y ella va hacia adelante, recibiendo goles a ver que puede hacer y son oponentes peligrosos porque ellas ponen el corazón. La verdad que he estado practicando mucho en defensa".

¡Los abucheos me daban más fuerzas!



Joselyne Edwards nos habla sobre las críticas recibidas en el pasado.

Joselyne Edwards viene de vencer a Ji Yeon Kim en la UFC 277 por decisión dividida en el American Airlines Center y tiene marca 3-2 en la UFC.