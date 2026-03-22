OFICIAL. Joselyne Edwards enfrentará a la alta clasificada Norma Dumont

La panameña Joselyne Edwards volverá al octágono del UFC el próximo mes de abril, en combate ante una alta clasificada en la categoría de peso gallo.

Edwards se medirá el 25 de abril en el evento UFC Fight Night a la número 3 de la categoría, Norma Dumont, brasileña de 35 años de edad , que tiene racha de 6 triunfos, después de que cayera en el mes de mayo del 2022.

Por su parte, "La Pantera", actual número 11 en la categoría llegará a este combate después de ganarle de manera contundente a Nora Cornolle en el UFC Houston, el pasado 21 de febrero, con una finalización por "mata león" a falta de 2:15 del segundo round del pleito de revancha.

Un gran reto para Joselyne Edwards

La panameña busca ascender grandemente en el ranking y lo podrá hacer ganando este cara a cara, para acercarse a una futura pelea titular en el peso gallo.

Un choque explosivo el que se espera en el octágono, con una Edwards que ha mejorado mucho desde su llegad a ala compañía, destacándose con el poder de sus manos, pero con muchas armas ofensivas, mientras que la originaria de Belo Horizonte es una especialista en Striking, que tiene como base para su pelea de pies Sanda, tipo de boxeo o Kickboxing chino que mantiene distancia con gran volumen de patadas.

La ciudad de Las Vegas será el escenario para este cara a cara entre Brasil y Panamá en las Artes Marciales Mixtas.