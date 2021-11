Diego Maradona: Frases célebres que dejó la leyenda

Associated Press

La frase más famosa de Diego Maradona, se le recuerda a su anotación el 22 de junio de 1986 en el Mundial donde Argentina venció 2-1 a Inglaterra con el doblete de la leyenda y fue reconocido como el gol del siglo y la mano de Dios por sus declaraciones a la prensa.

“Pase lo que pase y dirija quien dirija, la camiseta número 10 será siempre mía”.

Diego Maradona fue muy polémico y en una de las jugadas declaró que en duelo ante Venezuela nunca se quito la camiseta de Argentina y dijo que aunque no haya estado en algún momento, la 10 siempre será de él.

“Jugar sin público es jugar adentro de un cementerio”.

Esta frase describía de verdad al Diego Maradona, para él, el público era un jugador más en la cancha, para sentir el apoyo de la fanaticada, era muy cercano a ellos y parte de su gloria fue por ese don.

Para finalizar con las frases célebres del ex 10 de la selección de Argentina, cerramos con el orgullo de sí mismo, al ser Diego Maradona.

“Si me muero, quiero volver a nacer y quiero ser futbolista. Y quiero volver a ser Diego Armando Maradona. Soy un jugador que le ha dado alegría a la gente y con eso me basta y me sobra”.