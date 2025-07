Shakur Stevenson pide unificación de títulos contra Gervonta Davis

“Esta es la pelea más importante del boxeo", Shakur Stevenson vs Gervonta Davis

El originario de Newark, New Jersey cree que un futuro choque de unificación ante "Tank" Davis, campeón AMB de las 135 libras, sería el más importante del boxeo.

“Esta es la pelea más importante del mundo. Esta es la pelea más importante del boxeo. Todos quieren verla”, añadió el habilidoso zurdo de 28 años de edad.

"En el fondo, sabe que soy la verdad. Sabe que soy la mayor amenaza donde él está", destacó.

“Uno de nosotros tiene que encontrar la manera de acercarse e intentar que la pelea se concrete. No puede ser una tontería. No puede ser un tira y afloja. Tenemos que ser adultos y concretar la pelea. Me encantaría hablar con él, tener una conversación seria y lograr que esta pelea se concrete. Pero, ya sabes, algunos tipos son un poco egoístas. No sé dónde está su ego”, añadió.

El ahora agente libre Shakur Stevenson volverá pronto al gimnasio para planear su vuelta al cuadrilátero en busca de mantenerse en la cima de los peso ligero y entre los mejores boxeadores de la actualidad.