NFL: Manuel Turizo actuará en el medio tiempo en Madrid

La actuación de Manuel Turizo en la NFL será un "abreboca" para su gira "más histórica"

La temporada de la NFL continúa acaparando la atención de los aficionados al fútbol americano en todo el mundo con emocionantes encuentros de la temporada regular, consolidando su expansión global con partidos históricos en diferentes países y continentes. La liga sigue ofreciendo choques vibrantes que mantienen a los seguidores al filo de la butaca semana a semana, combinando la intensidad del deporte con espectáculos memorables fuera de las fronteras de Estados Unidos.

Como parte de esta gran estrategia de expansión internacional, la NFL confirmó que el cantante colombiano Manuel Turizo encabezará el espectáculo de medio tiempo (Halftime Show) del 2026 NFL Madrid Game.

El esperado choque enfrentará a los Cincinnati Bengals contra los Atlanta Falcons el próximo 8 de noviembre en el Estadio Santiago Bernabéu en Madrid, España.

El artista colombiano compartió su emoción por formar parte de este hito deportivo y musical: “Para mí es un placer ser parte del show de medio tiempo de la NFL en Madrid. Vamos a pasar un buen rato con muchas sorpresas para los fans del fútbol americano. ¡A romperla!”.

Con esta presentación, la liga une la adrenalina del fútbol americano con el talento y ritmo latino de Turizo ante miles de espectadores en territorio europeo.