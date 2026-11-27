La Semana 12 de la temporada regular 2026 de la National Football League (NFL) continúa con atractivos enfrentamientos en medio de la lucha por conseguir un boleto a los playoffs.
La actividad de este viernes tendrá como protagonistas a los Denver Broncos y Pittsburgh Steelers, que se enfrentarán en el tradicional partido del Black Friday.
El domingo destaca el duelo divisional entre Seattle Seahawks y San Francisco 49ers, mientras que Las Vegas Raiders y Cleveland Browns serán los protagonistas del Sunday Night Football.
Por su parte, Carolina Panthers y Tampa Bay Buccaneers cerrarán la jornada con el Monday Night Football.
NFL: Calendario de partidos de la Semana 12
Miércoles 25 de noviembre
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Green Bay Packers vs. Los Angeles Rams | SoFi Stadium | 8:00 p.m. (Final: 13-26).
Jueves 26 de noviembre – Thanksgiving
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Chicago Bears vs. Detroit Lions | Ford Field | 1:00 p.m. (Final: 39-35).
Philadelphia Eagles vs. Dallas Cowboys | AT&T Stadium | 4:30 p.m. (Final: 39-38).
Kansas City Chiefs vs. Buffalo Bills | New Highmark Stadium | 8:20 p.m. (Final: 10-13).
Viernes 27 de noviembre
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Denver Broncos vs. Pittsburgh Steelers | Acrisure Stadium | 3:00 p.m.
Domingo 29 de noviembre
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Baltimore Ravens vs. Houston Texans | Reliant Stadium | 1:00 p.m.
New Orleans Saints vs. Cincinnati Bengals | Paycor Stadium | 1:00 p.m.
New York Giants vs. Indianapolis Colts | Lucas Oil Stadium | 1:00 p.m.
New York Jets vs. Miami Dolphins | Hard Rock Stadium | 1:00 p.m.
Atlanta Falcons vs. Minnesota Vikings | U.S. Bank Stadium | 1:00 p.m.
Tennessee Titans vs. Jacksonville Jaguars | EverBank Stadium | 1:00 p.m.
New England Patriots vs. Los Angeles Chargers | SoFi Stadium | 4:05 p.m.
Seattle Seahawks vs. San Francisco 49ers | Levi's Stadium | 4:25 p.m.
Washington Commanders vs. Arizona Cardinals | State Farm Stadium | 4:25 p.m.
Las Vegas Raiders vs. Cleveland Browns | Huntington Bank Field | 8:20 p.m.
Lunes 30 de noviembre
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Carolina Panthers vs. Tampa Bay Buccaneers | Raymond James Stadium | 8:15 p.m.