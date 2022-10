Darwin Núnez cumple novatada en el Liverpool con canción de Makano

Al ser cuestionado sobre el tema que eligió en el karaoke, el ex del Benfica dijo: “Fue la de Makano. Estaba muy nervioso porque era cantar delante de todos. Cuando dijeron que teníamos que cantar empecé a buscar alguna canción porque yo no me sé ninguna de memoria, la única que me sé es la de Makano, y cuando me tocó ir a cantar le puse ritmo, los brasileros y Luis Díaz estaban todos juntos, y yo le metía ritmo, y ellos me agitaban. Díaz se fue al carajo con su gran entusiasmo, si no fuera jugador del fútbol podría ser cantante”.