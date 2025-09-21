Doblete de Ferran Torres impulsó al FC Barcelona sobre el Getafe

El FC Barcelona con varias rotaciones en comparación al once inicial contra el Newcastle en la UEFA Champions League, superó sin problemas 3-0 al Getafe en la quinta jornada de LaLiga de España 2025-2026.

El delantero español Ferran Torres fue la gran figura del encuentro, marcando un doblete ante la afición en el Estadio Johan Cruyff.

¡VICTORIA CATALANA! El FC Barcelona superó 3-0 al Getafe con doblete de Ferran Torres y otro gol de Dani Olmo #FutbolRPC @FCBarcelona pic.twitter.com/tQrTOmLxOk

Con esta victoria, los blaugranas son segundos en el campeonato español con 13 puntos en 5 jornadas.

El doblete de Ferran Torres

La primera anotación del "Tiburón" llegó al minuto 15', tras recibir un pase de tacón de Dani Olmo y rematar cruzado con mucha potencia para vencer al guardameta David Soria.

El segundo tanto cayó al 34', en una jugada iniciada por el brasileño Raphinha, quien rompió el fuera de juego partiendo desde su propio campo y luego cedió un pase para que Torres definiera en el mano a mano.

Dani Olmo fue el encargado de anotar el tercero, empujando el balón al fondo de las redes en el corazón del área, después de la asistencia de Marcus Rashford.

Los dirigidos por Hansi Flick volverán a jugar el jueves 25 de septiembre desde las 2:30 p.m. ante el Real Oviedo en el Estadio Carlos Tartiere.