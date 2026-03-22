Atlético de Madrid vs FC Barcelona: Fecha, hora y dónde seguir J30 LALIGA

El conjunto del Atlético de Madrid recibirá al FC Barcelona en un emocionante partido de la jornada 30 de LaLiga de España 2025-2026.
El choque se realizará después de la Fecha FIFA de marzo, una ventana importante para las selecciones de cara a la Copa del Mundo 2026 y antes de verse las caras el 8 de abril en el partido de ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League.
ATLÉTICO DE MADRID VS FC BARCELONA: FECHA, HORA Y DÓNDE SEGUIR J30 DE LALIGA
- Fecha: Sábado, 4 de abril de 2026
- Hora: 2:00 p.m.
- Lugar: Estadio Riyadh Air Metropolitano
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