Atlético de Madrid vs FC Barcelona: Fecha, hora y dónde seguir J30 LALIGA

El conjunto del Atlético de Madrid recibirá al FC Barcelona en un emocionante partido de la jornada 30 de LaLiga de España 2025-2026.

Los culés bajo el mando del DT alemán Hansi Flick, lideran el campeonato español con 73 puntos tras vencer 1-0 al Rayo Vallecano, mientras que los colchoneros primero se medirán este domingo frente al Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu.

El choque se realizará después de la Fecha FIFA de marzo, una ventana importante para las selecciones de cara a la Copa del Mundo 2026 y antes de verse las caras el 8 de abril en el partido de ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League.

ATLÉTICO DE MADRID VS FC BARCELONA: FECHA, HORA Y DÓNDE SEGUIR J30 DE LALIGA