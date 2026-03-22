LaLiga Fútbol Internacional -  22 de marzo de 2026 - 11:00

Atlético de Madrid vs FC Barcelona: Fecha, hora y dónde seguir J30 LALIGA

El Atlético de Madrid recibirá al FC Barcelona en un emocionante partido de la jornada 30 de LaLiga de España 2025-2026.

Atlético de Madrid vs FC Barcelona: Fecha

Atlético de Madrid vs FC Barcelona: Fecha, hora y dónde seguir J30 LALIGA

FOTO: FC BARCELONA

El conjunto del Atlético de Madrid recibirá al FC Barcelona en un emocionante partido de la jornada 30 de LaLiga de España 2025-2026.

Los culés bajo el mando del DT alemán Hansi Flick, lideran el campeonato español con 73 puntos tras vencer 1-0 al Rayo Vallecano, mientras que los colchoneros primero se medirán este domingo frente al Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu.

El choque se realizará después de la Fecha FIFA de marzo, una ventana importante para las selecciones de cara a la Copa del Mundo 2026 y antes de verse las caras el 8 de abril en el partido de ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League.

ATLÉTICO DE MADRID VS FC BARCELONA: FECHA, HORA Y DÓNDE SEGUIR J30 DE LALIGA

  • Fecha: Sábado, 4 de abril de 2026
  • Hora: 2:00 p.m.
  • Lugar: Estadio Riyadh Air Metropolitano
  • Dónde seguir: Sigue todos los detalles en las redes sociales de RPC Deportes y en rpctv.com con el Live Blog Posting
En esta nota:
Seguir leyendo

Champions League: Atlético de Madrid se cita con el FC Barcelona en cuartos

Nottingham Forest agrava la crisis del Tottenham en la Premier League

El FC Barcelona superó al Rayo Vallecano en el Spotify Camp Nou

Recomendadas

Últimas noticias