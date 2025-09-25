El FC Barcelona le remontó al Real Oviedo en la jornada 6

El FC Barcelona superó este jueves al Real Oviedo por marcador de 3-1 en la sexta jornada del campeonato español 2025-2026 ( LaLiga ) y de esta manera siguen segundos en la tabla de posiciones con 16 puntos.

¡VICTORIA BLAUGRANA! El Barcelona venció 3-1 al Real Oviedo en la jornada 6 de #LaLiga #FutbolRPC pic.twitter.com/oUmP2PdTS7

En los primeros 45' minutos, el conjunto catalán tuvo varias ocasiones con remates de Marcus Rashford y Ronald Araújo que terminó atajando el guardameta Aarón Escandell, evitando la caída de su arco. Mientras que el brasileño Raphinha estrelló un disparo en el poste al minuto 32'.

Al 33' un balón largo obligó al portero Joan García salir de su área y al momento de dar el pase, se lo regaló a Alberto Reina, quien de larga distancia y a portería vacía anotó el 1-0 en el Estadio Carlos Tartiere.

Los blaugranas igualaron el marcador con Eric García al 56', después de un rebote que dejó el portero en la boca del marco, tras un disparo de Ferran Torres.

El delantero polaco Robert Lewandowski de cabeza marcó el 2-1, tras ingresar de cambio al 65' y recibir un centro preciso de Frenkie de Jong. Posteriormente al 88', el defensor uruguayo Ronald Araújo sentenció el triunfo con un golpe de cabeza.

¿Cuándo vuelve a jugar el FC Barcelona?

El próximo duelo del Barca será el domingo 28 de septiembre ante la Real Sociedad, en el Estadio Olímpico de Montjuic (11:30 a.m).