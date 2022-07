EMOTIVO. Robert Lewandowski se despidió del Bayern Múnich en redes sociales

El FC Barcelona hizo oficial el principio de acuerdo para el traspaso de Robert Lewandowski, sujeto a que el jugador pase reconocimiento médico y se firmen los contratos.

Se despide de la "Máquina Bávara"

"Me gustaría agradecer a mis compañeros de equipo, a todos los empleados y a la dirección del Bayern Múnich gracias, así como a todos los que me apoyaron e hicieron posible que ganáramos los muchos títulos. Estoy muy orgulloso de todo lo que hemos logrado juntos. Sobre todo, me gustaría dar las gracias a la afición, sois los que hacéis que el club sea lo que es. Nosotros, los jugadores, solo estamos aquí por un momento. Para mí, ese momento duró ocho maravillosos años que siempre guardaré en mi corazón", escribió Robert Lewandowski a través de su cuenta de Instagram.

'Tito' Lewandowski se convirtió en una parte vital del equipo bávaro que todo lo conquistó. En 2020 con el Bayern el delantero polaco ganó todo; el título de la Bundesliga, la Copa y Supercopa de Alemania y la Champions League en la que fue máximo goleador con 15 goles.

La regularidad goleadora del delantero le llevó a ser nombrado 'The Best' en dos ocasiones, recogiendo el galardón en 2020 y 2021.