Hansi Flick: "El camino es largo, no es fácil y el Real Madrid también es un equipo fantástico"

"No sabemos lo que pasará. Si vemos los partidos jugados, nosotros y el Real Madrid, han sido duros. Hasta el final será difícil ganar todos los partidos. LaLiga es de gran nivel. Esperamos no dejarnos puntos", declaró el preparador alemán en rueda de prensa previa al partido que jugará contra el Mallorca el martes en Montjuïc.

"El camino es largo, no es fácil y el Real Madrid también es un equipo fantástico, que intentará lograr sus objetivos", recalcó Flick antes de subrayar que su plantilla tiene calidad suficiente para derrotar a cualquier equipo "si hace bien las cosas".

El entrenador quitó hierro en el caso de que el Barcelona perdiera la final de Copa ante el Real Madrid el sábado en Sevilla.

Más reacciones de Hansi Flick

"No creo que el resultado de la final de la Copa del Rey condicione la Liga. Esperamos demostrar lo buenos que somos ante el Real Madrid", declaró.

También habló de las malas caras de algunos futbolistas por no disponer minutos como Ansu Fati: "Entiendo que algunos no estén contentos, que estén decepcionados o tristes. Yo también he sido jugador profesional. Todos quieren demostrar que son parte del equipo, que pueden aportar algo para lograr los objetivos. Entiendo el sentimiento, pero no la reacción. Es algo que se tiene que aceptar".

Flick alabó, además, la actuación del brasileño Raphinha, el propulsor de la victoria del sábado ante el Celta de Vigo (4-3).

"Obviamente Raphinha y otros jugadores son fantásticos, son líderes. Necesitamos jugadores con esta actitud. Estoy contento con el equipo por lo que hace en el campo y cómo se prepara para los siguientes encuentros", dijo.

FUENTE: AFP