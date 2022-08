Gil Vicente vs Famalicao: ¿Debutará José Luis Rodríguez?

El volante panameño José Luis Rodríguez no fue convocado por el Famalicao para el partido ante el Gil Vicente en la Primera División de Portugal.

El próximo encuentro del Famalicao será el domingo 28 de agosto ante el Santa Clara a las 9:30 A.M., donde podría hacer su debut el "Puma".

José Luis Rodríguez en su presentación habló de lo que conocía del Famalicao: "Hablé con un amigo que jugó aquí el año pasado que es Adrián Marín y me dijo que es un equipo que me puede ayudar mucho, de una ciudad pequeñita y se venía aquí creo que iba a ser una de las mejores opciones podía ser una de , me habló maravillas y empecé a investigar un poco y terminé por decidir venir aquí".