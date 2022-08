Liga Concacaf: Francisco Perlo valora la clasificación de Tauro a cuartos de final

"La tranquilidad me la brindan ellos (jugadores), en la primera parte no marcamos bien por los laterales, ellos me ven tranquilos y no entran en bloqueo, los cambios fueron importantes".

Oportunidad a Hiberto Peralta

"Me tocó llegar después que anotó el gol del gane ante Árabe, aún tiene cosas que mejorar, es un jugador que maneja bien las dos piernas, tiene ese descaro de chico joven que quiere mostrarse, ojalá se la haga un buen proceso", mencionó Perlo sobre los minutos brindados al joven Peralta.

Durante el partido se vio una falencia defensiva del Tauro por la banda de la derecha y un tema personal entre Ronaldo Córdoba y Machado, en cuanto a eso el DT expresó lo siguiente:

"Nuestra fractura estaba por el lado derecho, Camargo no tiene tanto recorrido y en el duelo de Ronaldo con Machado lo intente calmar porque en algún momento se le podía escapar, al final del partido teníamos para liquidar, no lo hicimos, pero avanzamos".

Ronaldo Córdoba parece encontrar su mejor versión y eso se debe a la confianza recibida por los jugadores y el técnico Perlo.

"Ronaldo es un chico que se ha manejado bien, es un líder de vestuario, pero ha tomado una importancia dentro de nuestro esquema y él lo sabe".

"No quiero hablar de mi experiencia personal, esto es un trabajo de equipo e institucional, pasar una fase te hace más fuerte, el equipo debe tomar confianza, la ilusión no nos la quita nadie", Finalizó el técnico venezolano.