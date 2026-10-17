PSG remonta al Estrasburgo y se declara listo para el FC Barcelona

Apareció Ousmane Dembélé en el momento preciso para dar la vuelta a la visita del PSG al Estrasburgo (1-3) y amarrar los tres puntos, alargar la escalada en la Ligue 1 y afrontar con cierto sosiego, con los deberes cumplidos, la visita del martes del FC Barcelona al Parque de los Príncipes.

Falló un penalti Dembele, que saltó al campo a la hora de juego y que asumió la responsabilidad nueve después, con el marcador en contra. Y lo tiró fuera. Pero no le faltaron arrestos para asistir al ucraniano Illa Zabarnyi en el empate y anotar el segundo, que dio la vuelta a la situación y la victoria. Así recibirá el martes al Barcelona en el duelo de Champions entre los dos máximos favoritos.

Le ha costado asimilar el torneo doméstico al cuadro parisino que en las tres primeras fechas no logró ganar. Ahora afrontó su visita a Estrasburgo con tres partidos ganados seguidos en la Ligue 1, cinco con los de Liga de Campeones. Pero sin el nivel de juego que se espera.

Aún así, a pesar de las dudas, Luis Enrique fue fiel a su estilo y cambió del tirón a medio equipo. Llegó a Estrasburgo tras ganar con autoridad al Manchester City en Inglaterra y el martes recibe al Barcelona. Lo quiere todo el PSG que después de la ocasión de MAghnes Akliouche a los nueve minutos y la de Ferrán Torres dos después, se vio con el marcador en contra.

Y es que el Estrasburgo, que afrontó el duelo en pleno bache, con tres partidos sin ganar y dos derrotas seguidas, tomó ventaja pasado el cuarto de hora, cuando Gessime Yassine asistió a Giovanni Reyna que dentro del área, y tras desviar la pelota un defensa, supera a Matvey Safonov.

Hasta ahí aguantó Luis Enrique, que tiró del banquillo y de titulares. Sacó en el 53 a Nuno Mendes, Vitinha y Desiré Doue, del tirón y diez más tarde recurrió a Achraf Hakimi y Ousmane Dembélé, que también habían empezado de suplentes.

El PSG y los cambios que revolucionaron el partido

La cosa cambió. No había aprovechado la situación el conjunto local que respiró cuando Dembele falló un penalti en el 72 por mano dentro del área detectada por el VAR.

El empate llegó cinco minutos después, cuando Dembele ya había tirado de galones. Se inventó un centro desde la derecha en un ataque del PSG. Vio solo al central Illa Zabarnyi que solo tuvo que empujar la pelota a la red.

Después puso a su equipo por delante cuando con un tiro desde dentro del área, colocado, llevó el balón a la red cinco minutos antes del final. Abrochó la victoria Desire Doue, casi a puerta vacía, en el añadido, asistido por Ferrán Torres. El PSG ya atisba el liderato.

FUENTE: EFE