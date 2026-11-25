Repasa los partidos que hay para hoy miércoles 25 noviembre en la jornada cinco de la UEFA Champions League.
-
Sabah FC vs FC Barcelona — Estadio Olímpico de Bakú, Azerbaiyán.
Slavia Praga vs Villarreal — Fortuna Arena, República Checa.
3:00 p.m. (hora de Panamá)
-
Atlético de Madrid vs Viking FK — Riyadh Air Metropolitano, España.
Club Brujas vs Liverpool — Jan Breydelstadion, Bélgica.
Inter de Milán vs Stuttgart — Estadio Giuseppe Meazza, Italia.
Shakhtar Donetsk vs Fenerbahçe — Stamford Bridge, Inglaterra.
Lille vs Bayern Múnich — Stade Pierre-Mauroy, Francia.
París Saint-Germain vs Roma — Parc des Princes, Francia.
Sporting CP vs Manchester United — Estadio José Alvalade, Portugal.