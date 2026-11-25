En un partido espeso, superado en gran parte del choque por AS Roma, el PSG se encontró con un tropiezo inesperado, un empate 2-2 en el Parque de los Príncipes que le deja sin el liderato de la fase liga de la Champions League , ahora en solitario para el Real Madrid.

El Roma frenó en seco el estupendo trayecto parisino que afrontó el duelo con doce victorias seguidas y claramente al alza. Era, junto al Real Madrid, en el único conjunto que contaba sus partidos por victorias hasta esta quinta jornada. Pero se atascó contra el equipo italiano, que no atravesaba una buena racha en Europa.

El Roma consiguió el botín ante el PSG que se le escapó en su campo contra el Real Madrid, con el que salió derrotado en una final para olvidar. Estuvo a punto de pasar lo mismo con el equipo de Luis Enrique, que dio la vuelta al partido y remontó. Pero un penalti en el tramo final, por una mano de Vitinha, premió con un punto a los visitantes.

La situación en Europa del Roma nada tiene que ver con la de la Serie A, donde es segundo a un paso del liderato del Lazio. Es un equipo con el sello de Gian Piero Gasperini, su técnico, atrevido, presionante, trabajado y ordenado que puso en aprietos al PSG. Pero su calidad es menor. Y eso se notó. Por eso le costó.

El París Saint-Germain tiene mejores resultados que juego. Afrontó el compromiso con doce victorias seguidas entre todos los torneos y con el ataque diezmado: a la ausencia de Khvicha Kvaratskhelia se une ahora la de Desiré Doue. Ambos con dolencias graves. Aún así, Luis Enrique mantiene en la suplencia a Ousmane Dembele que saltó al campo en la última media hora. Transformó el penalti que puso por delante al representante francés.

Son habituales los contratiempos iniciales este año en el PSG que a los cinco minutos ya tenía el marcador en contra, en una pérdida de balón de Maghnes Akliouche que aprovechó Matias Soule. El argentino completó una gran acción individual, alcanzó la línea de fondo y centró al área donde estaba Mario Hermoso que, sin oposición, batió a Matvey Safonov.

Mantuvo el orden el Roma pero el cuadro local rentabilizó la pelota parada para igualar. A la media hora, un córner que botó Senny Mayulu pilló descolocada a la defensa romana y en el primer palo el ucraniano Ilya Zabarnyi anotó la igualada.

Fueron los mejores minutos de un Roma que creó dificultades con su presión alta y que pudo volver a marcar. El marfileño Obite Ndicka, de cabeza, tuvo el segundo en el 40 y siete más tarde, Matias Soule, el mejor de los visitantes, tiró casi sin ángulo y el rechace lo recogió Mario Hermoso, que lanzó alto.

Más clara aún fue la que tuvo Nicolo Pisili, que recogió un balón suelto dentro del área, tiró y obligó a Matvey Safonov a erigirse en salvador.

Luis Enrique recurrió a Dembélé. A falta de media hora. Fue providencial porque una arrancada de Achraf Hakimi terminó con un agarrón de Wesley Franca cuando entró en el área. Penalti que ejecutó el internacional francés y puso por delante al PSG.

Dejan el liderato

Aun así no fue capaz de sentenciar y el Roma no perdió la cara al partido. Encontró su premio en el último cuarto de hora, cuando Donyel Malen irrumpió por la izquierda, superó a Zabarnyi y encontró a Soule, que lanzó. El balón dio en la mano de Vitinha. El juego siguió pero en cuanto se detuvo el VAR avisó al árbitro que fue al monitor y señaló los once metros. Malen no falló y marcó el 2-2 que premió a los visitantes y dejó al PSG sin el liderato de la fase liga.

El PSG tiró de épica en el tramo final. Aceleró mientras el Roma mantenía el tipo como pudo. apareció Mile Svilar, el meta, que salvó con el pie a última hora un gol cantado en un disparo de Dembélé. Fue la última del conjunto de Luis Enrique que se estancó en París, contra el Roma, ante el que se dejó sus primeros puntos del torneo.

FUENTE: EFE