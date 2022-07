¿Qué está pasando con Alberto Quintero en Perú?

PRENSA EN PERÚ

El medio de comunicación La Ovación titula el acto, "¿Falta de respeto o calentura? Alberto Quintero tiró la camiseta de Universitario tras ser cambiado",

El diario cuenta que el jugador de la selección de Panamá se sacó la camiseta mucho antes de salir del campo y que podría haber sido amonestado y resaltan que el futbolista no está en su mejor momento y con este acto no creen que los fanáticos cremas se sientan contento con él,

ANTECEDENTES

No es la primera vez que Alberto Quintero está en la polémica por una acción como esta, con la selección de Panamá en las eliminatorias Concacaf el jugador se molestó en cada sustitución. Su entrenador Thomas Christiansen respondía que era calentura de juego y las ganas de 'Negrito' de seguir ayudando al equipo.

La última fue en el duelo ante Canadá, en Toronto, cuando el jugador fue sustituido al minuto 52 y se fue directo al vestuario sin terminar de ver el encuentro, en Deportes RPC el jugador respondió que fue a darse una 'ducha' porque la crema en su cuerpo le estaba molestando.

ÚLTIMO ACONTECIMIENTOS

Antes de esta acción surgieron rumores de que el Universitario no piensa en la renovación de Alberto Quintero, tras su bajo rendimiento, sin embargo el panameño habló con Edgardo Vidal y le dijo que no sabe de dónde sacan tantas cosas, porque el no está enterado de nada.