Alberto Quintero confiesa la razón por la que se fue directo al vestuario ante Canadá

Según dice el propio Alberto Quintero, lo que sucedió fue que, terminando la primera parte, sintió una molestia en las costillas, lo que llevó a los médicos a colocarle una crema, que incomodaba al volante habilidoso nacional.

"Me fui y mucha gente vio como que salí bravo. Fui a ducharme a quitarme la crema que me estaba quemando. Por eso nunca salí a defenderme, porque sabía que no cometí un error ni nada grave. El profe y los médicos sabían que me habían puesto eso", aclaró 'Negrito' Quintero en una entrega especial a este medio.

Además, dejó claro que tras ducharse, regresó al banquillo y vio el resto del partido, que terminó con derrota panameña por 4-1 en el BMO Field de Canadá.

Quintero manifestó que hubo especulaciones, pero no se trató de un descontento con el cuerpo técnico, más bien un mal entendido médico.

"Soy consciente que no me gusta que me cambien pero el DT es el que manda y nosotros como jugadores siempre lo vamos a respetar", aclaró.

Alberto Quintero confesó estas y otras situaciones de lo que sucedió en el 2021 en una entrevista especial que será transmitida por RPC, canal 4, este domingo 16 a las 3:00 pm.