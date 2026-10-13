Real Betis vs FC Barcelona: Fecha, hora y dónde ver jornada 9 de LaLiga

El FC Barcelona y el Real Betis protagonizarán uno de los partidos más atractivos de la jornada 9 de LaLiga, en un enfrentamiento que pondrá frente a frente al líder del campeonato y al tercer clasificado. Los azulgranas buscarán defender su posición en lo más alto de la tabla, mientras que los verdiblancos intentarán aprovechar su condición de locales para recortar distancias.
El conjunto azulgrana afrontará el partido después de una contundente victoria por 4-1 frente al Galatasaray en la UEFA Champions League, un resultado que refuerza la confianza del equipo de cara a su próximo desafío en el fútbol español.
REAL BETIS VS FC BARCELONA: FECHA, HORA Y DÓNDE SEGUIR J9 DE LALIGA
- Fecha: Sábado, 17 de octubre de 2026
- Hora: 11:30 a.m.
- Lugar: Estadio La Cartuja
- Dónde seguir: Redes sociales de RPC Deportes y en rpctv.com con el LBP