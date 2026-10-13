Real Betis vs FC Barcelona: Fecha, hora y dónde ver jornada 9 de LaLiga FOTO: EFE/EPA/STRINGER

El FC Barcelona y el Real Betis protagonizarán uno de los partidos más atractivos de la jornada 9 de LaLiga, en un enfrentamiento que pondrá frente a frente al líder del campeonato y al tercer clasificado. Los azulgranas buscarán defender su posición en lo más alto de la tabla, mientras que los verdiblancos intentarán aprovechar su condición de locales para recortar distancias.

El Barcelona llega a este compromiso con 24 puntos, instalado en el primer lugar de la clasificación. Por su parte, el Real Betis ocupa la tercera posición con 19 unidades, por lo que una victoria ante los culés le permitiría acercarse a la cima y meter presión a los equipos que luchan por el liderato.

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