Champions League: El FC Barcelona gana de visita al Galatasaray con un brillante Lamine Yamal

El FC Barcelona le ganó el duelo de visita al Galatasaray por marcador de 4-1 en partido correspondiente a la jornada de la Fase Liga de la UEFA Champions League desde el Ali Sami Yen Sports Complex RAMS Park.

Con un ida y vuelta de gran ritmo arrancó el partido y fueron los locales que aprovecharon el vértigo del duelo para abrir el marcador sobre el minuto 28' con definición de Aleksey Batrakov.

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Antes del descanso los culés reaccionaron y pudieron empatar las acciones con un golazo de Joao Cancelo.

Segundo tiempo de goles del FC Barcelona

Sobre el minuto 50' el show de Lamine Yamal comenzó, con un centro milimétrico para Fermín López que puso el segundo y el de la ventaja de su equipo.

Minutos más tardes, al 53' Lamine Yamal apareció por banda derecha dejando rivales en el camino con fintas para luego cederle el balón a Anthony Gordon que anotó tranquilamente.

Karim Adeyemi al 65' puso el definitivo cuarto gol culé, en una jugada que inició por derecha con Lamine Yamal, pero que terminó con un tiro con potencia de pierna izquierda del ex Borussia Dortmund.