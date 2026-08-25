LaLiga Fútbol Internacional -  25 de agosto de 2026 - 07:43

Real Madrid: Convocados de Jose Mourinho ante la Real Sociedad

El Real Madrid afronta su 2do partido oficial de la temporada 26-27 haciendo su estreno en el Estadio Santiago Bernabéu con la vuelta a casa de Jose Mourinho.

Real Madrid: Convocados de Jose Mourinho ante la Real Sociedad

Real Madrid: Convocados de Jose Mourinho ante la Real Sociedad

El Real Madrid afronta su segundo partido oficial de la temporada 26-27 haciendo su estreno en el Estadio Santiago Bernabéu con la vuelta a casa de Jose Mourinho.

Tchouaméni y Endrick siguen siendo bajas, sumadas Militao, Mendy, Rodrygo y Thiago que tienen lesiones de más duración.

Convocados del Real Madrid ante la Real Sociedad

Porteros: Courtois, Lunin y Sergio Mestre.

Defensas: Huijsen, Trent, Konaté, Cucurella, Á. Carreras, Rüdiger, Dumfries y Mario Rivas.

Centrocampistas: Bellingham, Camavinga, Valverde, Arda Güler, Bernardo, Cestero y Alexis Ciria.

Delanteros: Vini Jr., Mbappé, C. Espí, Brahim y Yan Diomande.

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