Real Madrid: Convocados de Jose Mourinho ante la Real Sociedad

El Real Madrid afronta su segundo partido oficial de la temporada 26-27 haciendo su estreno en el Estadio Santiago Bernabéu con la vuelta a casa de Jose Mourinho.
Convocados del Real Madrid ante la Real Sociedad
Porteros: Courtois, Lunin y Sergio Mestre.
Defensas: Huijsen, Trent, Konaté, Cucurella, Á. Carreras, Rüdiger, Dumfries y Mario Rivas.
Centrocampistas: Bellingham, Camavinga, Valverde, Arda Güler, Bernardo, Cestero y Alexis Ciria.
Delanteros: Vini Jr., Mbappé, C. Espí, Brahim y Yan Diomande.