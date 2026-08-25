Champions League: Partidos para hoy martes 25 de agosto en los playoff de vuelta

Repasa los partidos que hay para hoy en la vuelta de los playoff de la UEFA Champions League donde jugará el LASK Linz de Andrés Andrade.
Sin embargo, LASK confía en remontar en casa, convencido de que el marcador de la ida no reflejó sus numerosas ocasiones de gol. Tanto Samuel Adeniran como el técnico del Celtic, Martin O'Neill, coinciden en que la eliminatoria todavía está abierta.
Partidos para hoy en los playoff de la UEFA Champions League
- Sabah - Hapoel Beer-Sheva (global: 1-2) en el Estadio Tofiq Bhramov a las 11:45 A.M.
- LASK - Celtic (global: 0-3) en el Raiffeisen Arena a las 2:00 P.M.
- Bodø/Glimt - N.E.C. (global: 3-1) en el Aspmyra Stadion a las 2:00 P.M.