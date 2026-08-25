Champions League: Partidos para hoy martes 25 de agosto en los playoff de vuelta FOTO / CELTIC

Repasa los partidos que hay para hoy en la vuelta de los playoff de la UEFA Champions League donde jugará el LASK Linz de Andrés Andrade.

El Celtic llega al partido de vuelta ante LASK con una ventaja de 3-0 conseguida en la ida, gracias a una destacada actuación en la que Camilo Durán marcó dos goles. El equipo escocés mostró gran nivel ofensivo y generó optimismo entre sus aficionados.

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