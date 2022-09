Rolando Blackburn es fuertemente criticado en Costa Rica

Por su parte el comunicador Christian Sandoval señaló que: "En Alajuelense deberían tomar una decisión. Rolando Blackburn ha sido una decepción mayúscula. No aporta, no corre, no suma, no anota. Hoy vemos tantos muchachos del CAR haciendo fila por una oportunidad, entonces, ¿porqué no dárselas? Ya peor que el Toro no pueden ser".

https://twitter.com/tdmas_cr/status/1575504904646365184 Rolando Blackburn es un jugador acabado pic.twitter.com/bJ46BeRMg9 — TD Más (@tdmas_cr) September 29, 2022