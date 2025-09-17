EN VIVO

Champions League: Así terminó la tabla de posiciones tras la jornada 1 de fase liga

Repasa EN VIVO cómo marcha la tabla de posiciones de la fase de liga de la UEFA Champions League 2025/2026.

Tabla de posiciones de la UEFA Champions League

Posición - Equipo - Puntos

  1. Frankfurt - 3
  2. PSG - 3
  3. Club Brujas - 3
  4. Sporting Lisboa 3
  5. Union SG - 3
  6. Bayern Múnich 3
  7. Arsenal - 3
  8. Inter - 3
  9. Manchester City 3
  10. Qarabag - 3
  11. Liverpool - 3
  12. Barcelona 3
  13. Real Madrid - 3
  14. Tottenham - 3
  15. Borussia Dortmund - 1
  16. Juventus - 1
  17. Bayer Leverkusen 1
  18. Bodo / Glimt - 1
  19. Copenhague -1
  20. Slavia Praha - 1
  21. Olympiacos - 1
  22. Pafos - 1
  23. Atlético de Madrid 0
  24. Benfica 0
  25. Marsella 0
  26. Newcastle 0
  27. Villarreal
  28. Chelsea 0
  29. PSV 0
  30. Ajax 0
  31. Atlhetic 0
  32. Napoli 0
  33. Kairat Almaty - 0
  34. Mónaco 0
  35. Galatasaray 0
  36. Atalanta - 0

