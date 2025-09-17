- Frankfurt - 3
- PSG - 3
- Club Brujas - 3
- Sporting Lisboa 3
- Union SG - 3
- Bayern Múnich 3
- Arsenal - 3
- Inter - 3
- Manchester City 3
- Qarabag - 3
- Liverpool - 3
- Barcelona 3
- Real Madrid - 3
- Tottenham - 3
- Borussia Dortmund - 1
- Juventus - 1
- Bayer Leverkusen 1
- Bodo / Glimt - 1
- Copenhague -1
- Slavia Praha - 1
- Olympiacos - 1
- Pafos - 1
- Atlético de Madrid 0
- Benfica 0
- Marsella 0
- Newcastle 0
- Villarreal
- Chelsea 0
- PSV 0
- Ajax 0
- Atlhetic 0
- Napoli 0
- Kairat Almaty - 0
- Mónaco 0
- Galatasaray 0
- Atalanta - 0
EN VIVO
CHAMPIONS LEAGUE
Champions League: Así terminó la tabla de posiciones tras la jornada 1 de fase liga
Repasa EN VIVO cómo marcha la tabla de posiciones de la fase de liga de la UEFA Champions League 2025/2026.
Tabla de posiciones de la UEFA Champions League
Posición - Equipo - Puntos
