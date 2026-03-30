Champions League: Partido entre el FC Barcelona vs Atlético de Madrid, declarado de alto riesgo

La Comisión Antiviolencia confirmó este lunes la declaración como partido de alto riesgo del encuentro FC Barcelona-Atlético de Madrid, correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Champions League, que se jugará el miércoles 8 de abril en el Camp Nou a las 2:00 pm.
Además, las fuerzas de seguridad amplían sus despliegues preventivos, especialmente en lo referido a la vigilancia de las hinchadas, siempre en coordinación con todos los operadores implicados en la celebración del evento deportivo y la protección de los asistentes.