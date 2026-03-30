Champions League: Partido entre el FC Barcelona vs Atlético de Madrid, declarado de alto riesgo

FC Barcelona EFE

La Comisión Antiviolencia confirmó este lunes la declaración como partido de alto riesgo del encuentro FC Barcelona-Atlético de Madrid, correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Champions League, que se jugará el miércoles 8 de abril en el Camp Nou a las 2:00 pm.

¿Qué sucede con el partido FC Barcelona vs Atlético de Madrid? El Ministerio del Interior español recordó que la declaración de alto riesgo obliga a los clubes a adoptar medidas adicionales como la prohibición de la venta de entradas presenciales el día del partido, la delimitación de un espacio seguro para la afición visitante y el control reforzado de los accesos a los pabellones o estadios.

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