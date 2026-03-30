UCL Champions League -  30 de marzo de 2026 - 08:05

Champions League: Partido entre el FC Barcelona vs Atlético de Madrid, declarado de alto riesgo

El duelo de ida de cuartos de final de Champions League entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid fue declarado de alto riesgo.

FC Barcelona

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EFE

La Comisión Antiviolencia confirmó este lunes la declaración como partido de alto riesgo del encuentro FC Barcelona-Atlético de Madrid, correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Champions League, que se jugará el miércoles 8 de abril en el Camp Nou a las 2:00 pm.

¿Qué sucede con el partido FC Barcelona vs Atlético de Madrid?

El Ministerio del Interior español recordó que la declaración de alto riesgo obliga a los clubes a adoptar medidas adicionales como la prohibición de la venta de entradas presenciales el día del partido, la delimitación de un espacio seguro para la afición visitante y el control reforzado de los accesos a los pabellones o estadios.

Además, las fuerzas de seguridad amplían sus despliegues preventivos, especialmente en lo referido a la vigilancia de las hinchadas, siempre en coordinación con todos los operadores implicados en la celebración del evento deportivo y la protección de los asistentes.

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