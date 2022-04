Champions League: Bayern vs Villarreal, un duelo clave para los bávaros

Este lunes, la revista alemana de fútbol Kicker, en un análisis detallado de los defectos actuales del "Rekordmeister", lanzó un aviso solemne: "El sueño de la Orejona puede desvanecerse en cuartos de final".

Contra el "Submarino Amarillo", actual séptimo clasificado de LaLiga española, el potente campeón de Alemania tiene el potencial para clasificarse. Pero para ello deberá reencontrar su poder ofensivo y su equilibrio ataque/defensa, misteriosamente desaparecido estas últimas semanas, incluyendo la Champions League.

El sábado, en casa contra el Augsburgo en Bundesliga, el equipo decepcionó de nuevo y tuvo que esperar a un penal anotado por Robert Lewandowski en el minuto 82 para ganar a un rival que lucha por la permanencia.

"Sin líder"

"De nuevo se ha visto que no tenían líder, y no es la primera vez esta temporada", lanzó en la ida Dietmar Hamann, exjugador del Bayern (y del Liverpool), ahora comentarista de televisión, señalando que la marcha de David Alaba al Real Madrid no se vio compensada.

"Falta un jefe en la defensa", insiste Kicker: "Lucas Hernandez es cierto que es un defensa agresivo, pero necesita a un jugador a su lado para darle consignas. Dayot Upamecano no es (todavía) capaz, y Niklas Süle no tiene esa personalidad", explica la revista.

Contra un club que solo ha llegado una vez a semifinales de la Champions League (en 2006, eliminado por Arsenal), los alemanes y sus seis títulos europeos son favoritos.

En la ronda precedente contra Salzburgo, tampoco hicieron un buen partido en la ida, logrando un empate (1-1) en los últimos segundos en Austria, antes de golear a su rival por 7-1 en el Allianz Arena.

¿Harán algo parecido contra el Villarreal? Tal vez, pero una estadística puede hacerle dudar: desde 2015, el Bayern perdió en cinco ocasiones en la ida de Liga de Campeones y fue eliminado cada vez.