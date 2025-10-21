Champions League: FC Barcelona goleó al Olympiacos con recital de Fermín López

Fermín López sumó "Hat Trick", Marcus Rashford doblete y Lamine Yamal para que el FC Barcelona llegar a seis puntos en la UEFA Champions League .

Los de Hansi Flick tomaron ventaja con doblete de Fermín López, pero el equipo griego descontó con Ayoub El Kaabi que desde el punto penal anotó.

Con el partido parejo, el Olympiacos se quedó un uno menos luego que Santiago Hezze recibiera una tarjeta roja.

Tras la expulsión, el Barca tomó el mando del partido con los tantos de López, Lamine y Marcos Rashford que llegó a cuatro goles en el torneo.

El Barca llega a seis puntos luego del triunfo en la primera fecha ante Newcastle y caer ante el PSG.

Próximo partido del FC Barcelona

Ahora el club azulgrana tendrá la mirada puesta en el Clásico ante Real Madrid que mañana enfrenta a la Juventus.