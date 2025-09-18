Champions League: XI del FC Barcelona para su visita al Newcastle

El FC Barcelona bajo el mando del DT alemán Hansi Flick, definió el once inicial que saldrá para enfrentar al Newcastle en la primera jornada de la fase liga de la Champions League .

La visita a Newcastle, 22 años después, supone un reto mayúsculo en las fases más iniciales de la temporada. Porque jugar en el campo de los magpies siempre es una prueba de alto nivel. El Newcastle es un equipo con el claro sello de su entrenador, Eddie Howe, en el banquillo desde 2021, que los ha llevado a las mismas Champions que habían jugado en toda su historia: dos.

Alineación del FC Barcelona vs Newcastle - UEFA Champions League

Joan García, Jules Koundé, Ronald Araújo, Pau Cubarsí, Gerard Martín; Pedri, Frenkie de Jong, Raphinha, Fermín López, Marcus Rashford y Robert Lewandowski.