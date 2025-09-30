Champions League Champions League -  30 de septiembre de 2025 - 11:05

Champions League: XI del Real Madrid para enfrentar al Kairat Almaty

El onceno del Real Madrid definió su once para medirse al Kairat en la segunda jornada de la Champions League.

El conjunto del Real Madrid ya tiene alineación confirmada para enfrentarse al Kairat Almaty de Kazajistán en el partido de la segunda jornada de la primera fase de la UEFA Champions League, que se jugará en el Ortalyq Stadion desde las 11:45 a.m.

El defensor austríaco David Alaba es la gran sorpresa en el once inicial de Xabi Alonso junto a Dani Ceballos.

Para este encuentro, los merengues tienen la baja confirmada de Militão, Carvajal, Trent, Rüdiger y Mendy.

El francés Kylian Mbappé, quien ha comenzado la temporada en un estado de forma espectacular y ya acumula diez goles en los ocho encuentros oficiales, liderará el ataque del Madrid.

Alineación del Real Madrid - Champions League

Courtois, Asencio, Huijsen, Alaba, Fran García, Tchouameni, Ceballos, Arda Güler, Mastantuono, Vini Jr. y Kylian Mbappé.

