París 2024: Italiano Nicolo Martinenghi sorprende colgándose el oro en 100 metros pecho

"Es increíble, un sueño hecho realidad", se felicitó el campeón italiano. "Crecí con esto en mente y hoy soy campeón al lado de Adam, uno de mis ídolos".

El chino Qin Haiyang era considerado el favorito después de arrasar en las tres pruebas individuales de braza del Mundial de 2023, donde aprovechó la ausencia de Peaty por sus problemas de salud mental.

Qin completó el primer largo en primer lugar pero después se vino abajo hasta terminar en el séptimo puesto con una marca de 59.50.

Gran triunfo en París 2024

La inesperada victoria de Martinenghi, bronce en los Juegos de Tokio-2020, hizo añicos las esperanzas de Peaty de igualar al legendario Michael Phelps, presente en el pabellón La Défense, como único tricampeón masculino de la misma prueba.

A sus 29 años, Peaty se quedó muy cerca volver a lo más alto después de que atravesara por problemas de depresión y alcoholismo tras los Juegos de Tokio.

"Ha sido un camino muy largo", reconoció. "No importa el tiempo, para mí ya he ganado. Me ha costado mucho llegar hasta aquí".

"En mi corazón sé que podía haber hecho más", agregó el tatuado nadador inglés.

