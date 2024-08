París 2024: "Me siento grande, histórica", Atheyna Bylon

Rival

"Vi su combate, ella siempre hace eso, no me podía enfocar en eso (expresiones de la rival). Me iba a la esquina y estaba pendiente en lo que me decían. Me dijeron que no me preocupara que en el segundo asalto podía buscar la distancia. Rival fuerte y rústica y me deje guiar por la esquina. Sabía que tenía que enfocarme de marcar y gracias a dios en el segundo y tercero pudimos sacarla". señaló sobre la pelea.

Promesa cumplida por Atheyna Bylon

"Cumplimos la promesa, a todos lo que me escribieron , dando todo por el país, por Panamá", comentó sobre la promesa que tenía con el entrenador Rigoberto Garibaldi.

Primera mujer

"Me siento grande, histórica, vengo haciendo referencia en panamá, ya le puse puse un color y ahora quiero el oro".