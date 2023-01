LPF: Partidos para Jornada 4 del Apertura 2023

Por su parte el sábado se medirán Alianza FC vs Sporting San Miguelito, CD Universitario VS UMECTI FC y cierran la noche CD Plaza Amador vs Tauro FC.

El cierre de la fecha será entre CAI vs Atlético Chiriquí y Potros del Este vs Deportivo Árabe Unido.

Jornada 4 del Torneo Apertura 2023 de la LPF

Viernes 3 de febrero

San Francisco vs Herrera FC en el Estadio Agustín Muquita Sánchez a las 8:00 P.M.

Sábado 4 de febrero

Alianza FC vs Sporting San Miguelito en el Estadio Javier Cruz a las 4:00 P.M.

CD Universitario vs UMECIT en el Estadio Universidad Latina a las 6:15 P.M.

CD Plaza Amador vs Tauro FC en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez a las 8:30 P.M.

Domingo 5 de febrero

CAI vs Atlético Chiriquí en el Estadio Agustín Muquita Sánchez a las 4:00 P.M. POR LA SEÑAL DE RPC

Potros del Este vs Árabe Unido en el Estadio Javier Cruz a las 6:15 P.M.