Fidel Escobar: "Le tenemos respeto al rival, pero sé que le vamos a ganar"

Fidel Escobar aseguró que no ve este partido como una venganza por la derrota que sufrió Panamá el pasado mes de octubre en el Cuscatlán.

"No es venganza, ni un reto. Debemos ganarlo, sabemos que ellos están debajo de la tabla y mañana vamos a salir a presionarlos desde el minuto 1", aseguró 'El Comandante'.

El jugador del Alcorcón en España comentó que todo el grupo se encuentra bien físicamente y concentrados para el partido de este martes ante El Salvador por otra nueva fecha de eliminatorias.

"El sacrificio que hicimos en Honduras, debemos hacerlo acá, porque le dimos la vuelta al marcador a un Honduras que es un rival difícil como siempre en eliminatorias. De nada sirve si ganamos allá y no acá. Le tenemos respeto al rival, pero sabemos que podemos ganar mañana", respondió Fidel Escobar sobre la diferencia entre ambos partidos en esta fase de eliminatorias en el octagonal final de Concacaf.

SOBRE LA REMONTADA EN SAN PEDRO SULA

Con respecto a la histórica remontada ante la H, se le cuestionó a Fidel Escobar sobre el cobro de tiro libre, a lo que dijo que Eric Davis se sentía seguro para cobrarlo.

"Le pregunté sí tenía la confianza y me dijo que sí que la iba a meter y ya cuando un compañero tiene la mayor de la confianza yo me alejo, ya tampoco me iba a pelear con él la falta cuando estábamos Amir y yo, pero el tuvo la confianza y bueno".

Sobre la goleada en menos de 10 minutos, el jugador de la selección de Panamá aclaró que estar concentrados y querer ganarlo fue la clave para lograr la remontada en el Olímpico.

"Yo creo que fue un momento de estar concentrado, ellos tenía que ganar al igual que nosotros. Los delanteros de ellos nos sacaban mucho, para tener espacio. Pero nada ver los vídeos estar pendiente para el partido de mañana. Con nuestra afición se meten más, sé que será un lindo partido porque ellos lo viven como si estuviesen adentro".

UN MENSAJE A LA MAREA ROJA

"La gente debe estar más tranquila, apoyando con otros cánticos, le pedimos que nos apoyen de otra manera", pide Escobar a los fanáticos que vayan al estadio, guardando un comportamiento por las sanciones que Panamá ha recibido por cantos discriminatorios e invasión de terreno.