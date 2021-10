“Quiero ir con todo mañana, quiero ganar, ser agresivo, dominar y crear ocasiones de gol”. “En casa tenemos que ganar siempre, sea el rival que sea”, recalcó Thomas Christiansen en conferencia previo al Panamá-Estados Unidos.

"Contra El Salvador no creamos ocasiones, siempre se dice que si no tenemos gol, pero es preocupante no crear las ocasiones", recalcó Thomas Christiansen en conferencia de prensa previo al Panamá- Estados Unidos.

Mañana volverá a rodar la n número 5 en el Estadio Rommel Fernández después de jugar los partidos en el Rod Carew.

Tabla de posiciones:

Las selecciones de Estados Unidos y México están liderando el Octagonal de Concacaf con ocho unidades cada uno luego de jugarse la cuarta jornada de la fase final de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022.

Los norteamericanos vencieron a Jamaica por 2-0 en el Q2 Stadium de Austin, Texas, con un doblete de Ricardo Pepi, mientras que México igualó 1-1 frente a Canadá en el Estadio Azteca.

Los canadienses se ubican en la tercera posición con seis puntos.

Por su parte, la selección de Panamá quedó cuarta tras la derrota frente a El Salvador en el Estadio Cuscatlán y 'La Selecta', se ubica en el quinto lugar. Ambas selecciones suman cinco unidades.

Costa Rica y Honduras que igualaron 0-0 en el Estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula, están en la sexta y octava posición con tres puntos cada uno.

Jamaica es la última selección en la tabla con una sola unidad.