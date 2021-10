Qatar 2022: "Sería muy lindo sumar de a 9, daríamos un golpe", recalcó José Calderón

"Son tres partidos de eliminatorias, no sabemos que pueda pasar, en toma de lesiones, el tema de covid también, pero cuando ves la alineaciones tenemos jugadores buen en cada posición para hacer el trabajo", señaló Calderón.

"Todos tenemos que estar listos para cualquier oportunidad en estos tres partidos. Son tres retos difíciles, seria muy lindo sumar de 9, daríamos un golpe y un paso más para lo que queremos".

"Nosotros tenemos que hacer nuestro fútbol, como lo impusimos ante Costa Rica, Jamaica y México , no importa si el rival llega golpeado. Creo que si hacemos lo nuestro la cosa se tiene que ir dando".

"Estamos implementando nuestro fútbol, nos hemos consolidado consolidados, para eso hemos tenido problemas, dificultades, criticas, pero eso es parte del fútbol y lo hemos llevado de manera muy inteligente y ahora que tenemos esa consolidación futbolísticamente, no lo podemos dejar ir, tenemos que seguir insistiendo en lo que venimos trabajando e implementando con el profe", mencionó el actual portero del San Francisco.

"Creo que si recuerdo las circunstancias fueron muy pesadas, tanto acá como allá, aquí fue un día lluvioso, teníamos una buena selección pero no se dieron las cosas. Creo que por ahí se dieron cosas que no valen la pena recordar, pero queda para la historia, fue una decepción para todos los panameños, haber sido eliminados en esas instancias, pero el fútbol de Panamá no es el mismo, ahora tenemos jugadores consolidados en diferentes partes del mundo, tenemos una bonita selección", dijo José Calderón sobre los recuerdos en el Cuscatlán.

"El Salvador también han tenido sus problemas, pero crecieron . Ahora están reocupados por nosotros , por lo que hemos hecho en estos 3 partidos, sabemos que el publico juega un papel importante en la cancha , pero tenemos experiencia en jugar en estas instancias , no es primera vez".

"Tenemos que estar concentrados en la eliminatorias, yo estoy tratando de disfrutar y aportar dentro, fuera de la cancha, tratar de apoyarlos y estar metidos en el partido, porque los que están afuera también juegan un papel importante",.

José Calderón mencionó que están pensando en terminar de buena manera los entrenamientos y llegar bien a El Salvador para hacer un buen partido.

Panamá se enfrentará a El Salvador en el Cuscatlán en el primer partido de la triple fecha camino a Qatar 2022.