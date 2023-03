"La mayoría era del plano local y no le quedó pequeño el partido. Supimos mantener la posición de la pelota en el primer tiempo y si hubiesemos estado más calmados nos vamos con el 2-0 en el primer tiempo. En el segundo tiempo no tuvimos la tenencia como en el primero, pero más que eso la garra de los compañeros", expresó José Guerra sobre el partido.

Guerra también se refirió al penal que luego se convirtió en el empate de Guatemala: "No he visto la repetición no sé si fue penal, fue penal dudoso".

El arquero del San Francisco, agregó que se iba con el sacrificio del equipo que fue bueno y dieron entrega. "Los microciclos que tuvimos en Panamá, nos adaptamos a lo que el profe quería para este partido".