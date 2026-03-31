Thomas Christiansen: "Fue una buena prueba, se fajaron en un partido difícil"

El DT de la selección de Panamá Thomas Christiansen habló en la zona flash luego del triunfo ante Sudáfrica en amistoso de fecha FIFA desde la Ciudad del Cabo.

Christiansen destacó la personalidad del equipo, en este cierre de la doble fecha FIFA, en donde pasaron de manera invicta.

"Estoy contento con la actuación, especialmente la personalidad que el equipo mostró hoy, estuvimos más agresivos que el viernes, más con la pelota, más con la posesión, creamos más oportunidades, creo que el resultado es justo, en los tiros libres pudimos hacer algo mejor", añadió Christiansen.

"En los tiros libres pudimos hacer algo mejor, pero estoy contento por los defensas que marcaron también", mencionó el seleccionador hispano danés.

"Estoy muy contento, como mencioné, yo quería ver a todos en acción, creo que solo Samudio no pudo jugar, el tercer portero, no queríamos riesgos, porque no pudo calentar, no quería darle 5 minutos y que se lesionara", señaló.

Personalidad en el equipo de Thomas Christiansen

"Fue una buena prueba, una buena prueba para el equipo , de como se fajaron en un partido difícil, un estadio lleno, se podía sentir eso, el ponernos por encima 0-1, después que recibimos el empate regresar como lo hicimos habla de la personalidad del equipo", finalizó Thomas Christiansen.