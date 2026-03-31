¡GRAN TRIUNFO! La Selección de Panamá superó a Sudáfrica en segundo amistoso

La selección de Panamá le ganó duelo por marcador de 2-1 a Sudáfrica en segundo partido amistoso de la fecha FIFA, este con el Cape Town Stadium de la Ciudad del Cabo como escenario.

Los dirigidos por el DT Thomas Christiansen atacaron de inicio sobre 2' minutos, con un tiro de José Luis Rodríguez, pero que pasó a un lado del arco, mientras que los locales dominaron en los minutos siguientes.

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Sudáfrica tuvo la posesión de la pelota, "La Roja" se replegó y buscaba la salida rápida con Ismael Díaz y "Pumita", pero con poca claridad en el último cuarto de la cancha.

Panamá tuvo otra oportunidad, con Ismael Díaz sobre el 29' con un golpe de cabeza, pero llegó directo al arquero.

Segundo tiempo de goles en el Sudáfrica vs selección de Panamá

En el segundo tiempo llegaron los goles en el partido amistoso, con el primero sobre el minuto 58' del defensor central José "Coto" Córdoba, que aprovechó el rebote en el área, después del tiro de Ismael Díaz de pierna izquierda.

La respuesta sudafricana llegó minutos después al 64', con Mbekezeli Mbokazi anotando un golazo de larga distancia con su pierna izquierda para el parcial 1-1.

Ida y vuelta en el Cape Town Stadium, pero fue Panamá que se puso en ventaja nuevamente, con otro defensor central, Jiovany Ramos, con el golpe de cabeza después del centro de José Luis Rodríguez.

Dos defensores anotando los goles en el segundo partido amistoso de la fecha FIFA, una que se termina invicta, después de empatar en el primero.