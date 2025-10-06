Selección de Panamá: Posible alineación de Thomas Christiansen para enfrentar a El Salvador FPF

La Selección de Panamá con dos puntos en las Eliminatorias CONCACAF rumbo al Mundial 2026, visita el Estadio Cuscatlán de El Salvador en busca de la victoria.

Luego de igualar sin goles ante Surinam y empatar 1-1 ante Guatemala, los dirigidos por Thomas Christiansen buscarán sumar de a tres para evitar que los rivales se alejen en la tabla liderada por Surinam que tiene 4 puntos y los dirigidos por "Bolillo" Gómez 3 unidades.

