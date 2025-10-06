Selección de Panamá: Posible alineación de Thomas Christiansen para enfrentar a El Salvador

La Selección de Panamá con dos puntos en las Eliminatorias CONCACAF rumbo al Mundial 2026, visita el Estadio Cuscatlán de El Salvador en busca de la victoria.
Posible alineación de la Selección de Panamá ante El Salvador
- Orlando Mosquera
- Michael Amir Murillo
- Fidel Escobar
- Andrés Andrade
- Jorge Gutiérrez
- Cristian Martínez
- Adalberto Carrasquilla
- Azarías Londoño
- Édgar Yoel Bárcenas
- José Luis Rodríguez
- José Fajardo
Tras el duelo en el Estadio Cuscatlán, Panamá recibirá a Surinam el martes 14 de octubre en el Estadio Rommel Fernández a las 8:00 P.M.