Thomas Christiansen: "Fue decisión de los jugadores no hablar con la prensa para enfocarnos en el partido ante Guatemala"

El entrenador de la selección de Panamá Thomas Christiansen confirmó en rueda de prensa que los jugadores no darán entrevistas a los medios de comunicación para concentrarse previo al partido ante Guatemala.

"Ha sido una decisión de los jugadores que comparto, porque estamos en eliminatorias, nos jugamos todo y quieren estar enfocados en el partido de mañana que es esencial para nosotros. No hay complot, ni mucho menos, ellos tomaron la decisión, el viernes hablaron, el día del partido hablaron después y mañana hablarán".

Thomas Christiansen habla sobre la alineación ante Guatemala

El timonel de la selección de Panamá señaló que tiene muchas opciones con Aníbal y con Coco, "Aníbal es un 6, un 5 muy posicional, tiene mucho recorrido mucho apoyo y ese cambio de club le ha mejorado mucho".

Christiansen conoce a su rival, pero no se confía de lo que sucederá y manifestó que están preparados físico y mentalmente.

Panamá se medirá a Guatemala este lunes 8 de septiembre por eliminatorias Concacaf.