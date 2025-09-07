Thomas Christiansen: "Fue decisión de los jugadores no hablar con la prensa para enfocarnos en el partido ante Guatemala"

El entrenador de la selección de Panamá Thomas Christiansen confirmó en rueda de prensa que los jugadores no darán entrevistas a los medios de comunicación para concentrarse previo al partido ante Guatemala.
Thomas Christiansen habla sobre la alineación ante Guatemala
El timonel de la selección de Panamá señaló que tiene muchas opciones con Aníbal y con Coco, "Aníbal es un 6, un 5 muy posicional, tiene mucho recorrido mucho apoyo y ese cambio de club le ha mejorado mucho".
Christiansen conoce a su rival, pero no se confía de lo que sucederá y manifestó que están preparados físico y mentalmente.
Panamá se medirá a Guatemala este lunes 8 de septiembre por eliminatorias Concacaf.