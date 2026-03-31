Selección de Panamá: Kadir Barría ante la oportunidad de jugar con el equipo "A"

Kadir Barría es una de las grandes sorpresas en el once de Thomas Christiansen para el segundo partido amistoso entre la Selección de Panamá y Sudáfrica.
Este sería el primer partido oficial de Barría con la Selección de Panamá, a falta de algunos amistosos por confirmar en casa y ante un europeo, además del encuentro ante Brasil.
Thomas Christiansen había comentado sobre la opción de ver al espigado delantero junto con un equipo con más titulares en el onceno nacional.
Al frente de ataque Barría tendrá la chance de compartir junto a Ismael Díaz y José Luis Rodríguez.