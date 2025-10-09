Selección de Panamá Marea Roja -  9 de octubre de 2025 - 20:30

Thomas Christiansen: "Mañana no hay que jugar bonito, hay que intentar ganar"

El entrenador de la selección de Panamá, Thomas Christiansen, habló en conferencia de prensa previo al duelo ante El Salvador.

Thomas Christiansen: Mañana no hay que jugar bonito, hay que intentar ganar

Thomas Christiansen, entrenador de la Selección de Panamá, brindó declaraciones este jueves previo al choque ante El Salvador en la ronda final de las Eliminatorias CONCACAF rumbo a la Copa Mundial 2026.

"Mañana no hay que jugar bonito, mañana hay que intentar ganar", dijo el técnico del onceno nacional.

"Siempre hay que tener un plan y más teniendo la experiencia de partidos anteriores, sobre todo el último que jugamos en este estadio", destacó sobre la posibilidad que llueva durante el compromiso.

El hispano danés de 52 años está tranquilo y el no reconocer la cancha por la lluvia, no le preocupa.

"El reconocimiento de cancha no lo teníamos previsto, por eso entrenamos en Panamá y sabíamos que habían muchas posibilidades que eso pasará".

Christiansen dejó claro que deben competir y tener la confianza e ilusión para sacar adelante el partido en el Estadio Cuscatlán.

Los dirigidos por Thomas Christiansen se ubican en la tercera posición con 2 unidades, tras empatar sin goles con Surinam y 1-1 con Guatemala.

Fecha, hora y dónde ver El Salvador vs Selección de Panamá en Eliminatorias Concacaf

  • Fecha: Viernes, 10 de octubre de 2025
  • Hora: 8:00 pm
  • Lugar: Estadio Cuscatlán, El Salvador
  • Dónde ver: EN VIVO por RPC Deportes desde las 7:00 pm
En esta nota:
Seguir leyendo

Selección de Panamá: "Aquí nadie tiene miedo, me da igual donde juguemos", José Luis Rodríguez

Selección de Panamá: Posible alineación de Thomas Christiansen para enfrentar a El Salvador

Omar Browne "tiene algo especial", destaca Thomas Christiansen

Recomendadas

Últimas noticias