Thomas Christiansen: "Mañana no hay que jugar bonito, hay que intentar ganar"

Thomas Christiansen , entrenador de la Selección de Panamá , brindó declaraciones este jueves previo al choque ante El Salvador en la ronda final de las Eliminatorias CONCACAF rumbo a la Copa Mundial 2026.

"Mañana no hay que jugar bonito, mañana hay que intentar ganar", dijo el técnico del onceno nacional.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

"Siempre hay que tener un plan y más teniendo la experiencia de partidos anteriores, sobre todo el último que jugamos en este estadio", destacó sobre la posibilidad que llueva durante el compromiso.

El hispano danés de 52 años está tranquilo y el no reconocer la cancha por la lluvia, no le preocupa.

"El reconocimiento de cancha no lo teníamos previsto, por eso entrenamos en Panamá y sabíamos que habían muchas posibilidades que eso pasará".

Christiansen dejó claro que deben competir y tener la confianza e ilusión para sacar adelante el partido en el Estadio Cuscatlán.

Los dirigidos por Thomas Christiansen se ubican en la tercera posición con 2 unidades, tras empatar sin goles con Surinam y 1-1 con Guatemala.

Fecha, hora y dónde ver El Salvador vs Selección de Panamá en Eliminatorias Concacaf