Christian Bethancourt: Noches de angustia que valen la pena

Christian Bethancourt dijo en Tiempo Extra que cuando estuvo con los Phillies, ellos han sido la primera organización que lo despidió y que no podía creerlo , después de ese momento regresó a Panamá en espera de una noticia de su agencia, sin embargo eso no llegaba y le tocó tener que ir a Ligas Independientes y buscar un lugar para Triple A o para Grandes Ligas.

NOCHES DE ANGUSTIA PURA

Las noches para el receptor panameño que hoy en día juega con los Rays de Tampa Bay eran de dolor y hasta llegó a llorar de la frustración.

Pero no todo sería malo para él, en el 2022 recibió la noticia que los Atléticos de Oakland lo querían en la organización y aunque le costó estar porque el equipo contaba Allen, se enteró que unos de los grandes asociados con el equipo no lo querían a él, pero tuvo ese toque de suerte que a veces se necesita y por la situación del COVID-19 quedó viajando por estar vacunado y Allen no, y después le dio COVID-19 a su compañero y también tuvo que salir y jugar.

Christian Bethancourt dio detalles de cómo le informaron sobre su salida de Oakland hacia Tampa.

La temporada de Christian Bethancourt en la MLB iba con buen ritmo, dejó Oakland con un promedio de .249 con 19 RBI a mitad de la ronda regular por un traslado a los Rays de Tampa Bay que estaban peleando por la Serie de Comodines.

Con los Atléticos de Oakland hizo 19 carreras producidas y logró 4 cuadrangulares y con Tampa Bay bateó 7 jonrones y 15 empujadas, jugó de receptor, primera base y hasta de lanzador.

Christian Bethancourt dijo en RPC Deportes que lo que sigue para este año, es en noviembre iniciar una preparación para viajar a República Dominicana jugar y luego estar listo para el Clásico Mundial 2023 con Panamá.