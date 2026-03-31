MLB: ¿Cómo le fue a los panameños el lunes 30 de marzo?

Repasa la actuación de los panameños que tuvieron acción este lunes 30 de marzo en el Béisbol de las Grandes Ligas ( MLB ).

Un total de cuatro panameños tuvieron acción este lunes, con Leo Jiménez apareciendo en la banca de los Marlis de Miami tras su cambio desde los Blue Jays de Toronto.

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Panameños en la MLB

José Caballero

El campo corto se fue de 2-1, una base por bolas, fue sorprendido en primera base en la primera derrota que sufren los Yankees de New York en la temporada tras caer 2-1 ante los Marineros de Seattle.

Hasta el momento "Chema" batea para .286 con 1 remolcada, 1 base robada y .619 de OPS.

Justin Lawrence

El diestro tuvo una sólida salida tras un mal debut, al lanzar una entrada donde ponchó a los tres rivales en la derrota de los Piratas de Pittsburgh ante los Rojos de Cincinnati 2-0.

En la campaña ha trabajado en tres partidos, acumulando 2.2 de labor, 5 ponches y dejando su efectividad en 6.75 y en 1.50 su WHIP.

Edmundo Sosa

Jugando en la segunda base, se fue en blanco en cuatro turnos en la derrota de los Phillies de Philadelphia 13-2 ante los Nacionales de Washington.

Este año "Mundito" no ha logrado conectar imparables en seis turnos, se embasó una vez por base por bolas y tiene una carrera anotada.

Iván Herrera

Como designado y segundo en el orden ofensivo, se fue de 4-1 en la derrota de los Cardenales de San Luis ante los Mets de New York por 4-2.

En lo que va de temporada batea para .118 (2 hits en 17 turnos), con 2 remolcadas y .287 de OPS.

Leo Jiménez

El panameño estuvo en la banca en la derrota de los Miami Marlins ante los Medias Blancas de Chicago por 9-4.