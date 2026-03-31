MLB: Marineros de Seattle ganan con brillante Cal Raleigh

El estadounidense de 29 años de edad Cal Raleigh acabó con el invicto de los Yankees de New York en jornada de la MLB , en choque ante Marineros de Seattle.

En medio de un pequeño bache al inicio de la temporada regular, el receptor estelar de los Marineros no estuvo en la alineación titular de Seattle la noche del lunes ante Yankees, pero terminó siendo el héroe en una victoria de 2-1 por walk-off .

Raleigh conectó un sencillo con un out por la línea, superando el guante extendido del inicialista Ben Rice, quien se lanzó en vano, lo que permitió que Leo Rivas anotara con facilidad. Rivas abrió con sencillo y luego avanzó de primera a tercera con un hit de Brendan Donovan.

Todavía es demasiado pronto, de forma casi absurda, para decir que esto podría ser un punto de inflexión que impulse a Raleigh en 2026.

Pero considerando el mes tan irregular que ha atravesado el subcampeón al JMV de la Liga Americana, desde su poca participación en el Clásico Mundial de Béisbol hasta quedar rezagado en repeticiones durante los Entrenamientos de Primavera antes del Día Inaugural, esto podría encaminarlo en una mejor dirección.

“Todo estará bien”, dijo Raleigh. “Sé que muchos jugadores en ese clubhouse, y en toda la liga, están pasando por lo mismo. Están tratando de encontrar el ritmo. Y ahora está más bajo el microscopio que a mitad de temporada”.

El batazo decisivo de Raleigh llegó después de comenzar la temporada bateando de 16-2, con 11 ponches, el más reciente cuando apareció como bateador emergente en el puesto de bateador designado por Dominic Canzone en el séptimo inning.

Su actuación aseguró que seis entradas en blanco del dominicano Luis Castillo no quedaran en vano, especialmente en una noche en la que “La Piedra” alcanzó los 1,500 ponches en su carrera, un momento aún más especial al lograrlo frente a Aaron Judge.

FUENTE: MLB